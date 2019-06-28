الإعلام العبري يكشف عن عدة حرائق بمستوطنات غلاف غزة

أعلنت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، عن عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة اليوم، بفعل البالونات الحارقة التى أطلقت من القطاع.



وأفاد موقع مفزاك لايف العبرى، بأن 6 حرائق اندلعت في غلاف غزة منذ صباح اليوم وحتى الآن بفعل البالونات الحارقة.



يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت صباح اليوم إدخال شاحنات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بعد أن أوقفته لعدة أيام، بسبب البالونات الحارقة.



في ذات السياق، سمحت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، بتوسيع مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة حتى 15 ميلا، وعادة المراكب للصيادين ذلك ضمن التفاهمات الجديدة التى تمت مساء أمس برعاية مصرية وأممية.