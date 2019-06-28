خطوة جديدة من باريس سان جيرمان لتسهيل عودة نيمار لبرشلونة

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن خطوة جديدة من إدارة باريس سان جيرمان، لتسهيل عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.



وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن إدارة باريس سان جيرمان فرضت في البداية، الحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن نيمار، وهو ما رفضه برشلونة.



وأضافت الصحيفة:"إدارة باريس أبدت استعدادها لخفض المبلغ المطلوب إلى 222 مليون يورو، وهو ما تم دفعه لبرشلونة كقيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار قبل سنتين".



وارتبط اسم نيمار بالعودة لصفوف برشلونة، خلال الأيام الماضية، بعدما دخل في عدة أزمات مع إدارة ناديه، وأشارت عدة تقارير، إلى أن المفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل، وفي انتظار خروج اللاعب للتصريح علنًا برغبته في العودة.



على الجانب الآخر، نفى جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة، وجود اسم نيمار على طاولة البارسا، مشيرًا إلى أن الأمر ليس مطروحًا.

