سفير مصر في وارسو يؤكد أهمية التعاون المصري البولندي في مجال التنقيب عن الآثار

أكد السفير حسام القاويش سفير مصر في بولندا أهمية العلاقات المصرية البولندية في مجال التنقيب عن الآثار وترميمها.



جاء ذلك خلال مشاركة السفير في الندوة السنوية التي تنظمها كلية الآثار بجامعة وارسو برئاسة مدير كلية الآثار بالجامعة، وبمشاركة جمعية "محبي مصر" وبحضور عدد من الباحثين والأساتذة في مجال الآثار، وكذا عدد من طلبة الجامعة.



وأشاد القاويش -في كلمة خلال الندوة - بالإنجازات التي حققتها بعثة الآثار البولندية بمصر، واكتشافها عددا من الآثار الفرعونية، وذلك من خلال التعاون مع الخبراء من الجانب المصري.



وأوضح أن الحضارة المصرية الفرعونية ما زالت تبوح بأسرارها للعالم، وهي أحد جسور التواصل بين مصر ودول العالم التي تهتم بالحضارة الفرعونية.