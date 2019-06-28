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تقارير ومتابعات

قبل حفل الكورال.. 4 مرّات انفعلت فيها إليسا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:51 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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تشتهر دائمًا بعصبيتها الحادة، التي تجعلها تنفعل مرّات عديدة في مواقف مختلفة، فما بين الانفعال على فريق الكورال الخاص بها والانفعال على بعض المذيعين، التصقت صفة "العصبية" بإليسا، حتى وصلت في أوقات أخرى بوصفها أنها "مغرورة".

وترصد "الدستور" المواقف التي أثارت الجدل لإليسا بعصبيتها المعهودة، خاصة بعد انفعالها على الكورال.

"انفعالها على خشبة المسرح"
انفعلت المطربة اللبنانية إليسا على خشبة المصرح ووبخت فرقتها، بسبب مشكلة فنية في الصوت خلال حفلها الغنائي بالمغرب.

"انفعالها على أحلام"
طلبت الفنانة أحلام من الفنانة إليسا أن تخفض صوتها في برنامج "ذا فويس"، بعد أن انفعلت ملكة الإحساس بشدة بسبب الموهبة صفا سعد.

بمجرد أن غنت المتسابقة صفا سعد تفاعل المدربين الأربعة بشدة، ليلتفوا إلى الموهبة ثم حاول كل مدرب أن يقنع المشتركة لتنضم إلى فريقه، ومع محاولات أحلام القوية انفعلت إليسا عليها لتقول: "خلاص أحلام بيكفي"، وهنا ردت عليها الملكة: "خلاص إليسا لا تصحين".

"تنفعل بسبب بائعة الورود"
أحرج صحفي مغربي الفنانة إليسا حينما سألها عن فيديو يروج على مواقع التواصل الاجتماعي يبين الطريقة الغير اللائقة التي تصرفت بها مع فتات قدمت لها باقة ورود وتجاهلتها، حيث انفعلت إليسا قائلة إنها لم تكن تقصد ذلك، ما أثار جدلا لكونها تعاملت معهم بحدة.

"انفعالها بسبب وائل كفوري"
أبدت الفنانة إليسا انزعاجها من سؤال أحد المراسلين الذي حضر الحفل الذي أقامته شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات احتفالاً بنجاح ألبومها "سهرنا يا ليل"، وسأل المراسل إليسا عن المصالحة التي تمت بينها وبين صديقها الفنان وائل كفوري، وعلى الفور قاطعته قائلة له: "ما في مصالحة وأنتم اصبحتوا تفتعلوا مشاكل لتحصلوا على تصريحات صحفية ساخنة".



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