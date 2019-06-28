الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

باكستان تمدد الموعد النهائي لترحيل اللاجئين الأفغان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:50 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
مددت باكستان، اليوم الجمعة، لمدة عام الموعد النهائي لترحيل أكثر من مليوني لاجئ أفغاني وسط تنامي
المعارضة لبقائهم من جانب المجتمعات المحلية.

وقال زيور رحمان، المسئول بالوزراء المعنية بالقضية، إن نحو 4ر1 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين يمكنهم البقاء في باكستان حتى 30 يونيو 2020.

وأضاف رحمان أنه سيتحتم على 800 ألف أفغاني آخرين، غير مسجلين لدى المفوضية، مغادرة باكستان بحلول نهاية أكتوبر.

وكان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي السابق بحلول 30 يونيو، وقررت الحكومة الباكستانية طرد اللاجئين بعدما ألقت الوكالات الاستخباراتية في البلاد باللائمة عليهم في تحريض المسلحين الذين قتلوا أكثر من 150 طفلا في مدرسة عام 2014.

ولكن القرار لم يستكمل بسبب اعتراضات من المنظمات الإنسانية، وقد مددت باكستان الموعد النهائي عدة مرات.

ويتزامن هذا التمديد مع زيارة للرئيس الأفغاني أشرف غني لباكستان، حيث يسعى إلى إعادة العلاقات بين الجارتين بعد سنوات من فقدان الثقة.

وتتولى المفوضية السامية لشئون اللاجئين برنامجًا تطوعيًا يتعلق بـ1.4 مليون أفغاني، يعيش أغلبهم في باكستان منذ الغزو السوفيتي لبلادهم في في عام 1979.

ويقول رحمان إن حوالي 800 ألف أفغاني يعيشون في الخفاء في باكستان، ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين إلى أكثر من مليوني شخص، وفي ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الباكستاني في السنوات الأخيرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

منذ حوالي 5 ساعات

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

منذ يوم

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش السوري يقصف مواقع عسكرية تركية

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

ads

الأكثر قراءة

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

السيسي يشارك زعماء مجموعة العشرين في حفل عشاء على هامش القمة

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

ستوديو

تعرفّ على تاريخ أشهر حمام بالبلدة القديمة في القدس (فيديو)

نشأت الديهي: المشاركون بقمة العشرين أشادوا بالتجربة الاقتصادية المصرية

بملابس صيفية.. منة فضالي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة (صور)

خلال كلمته في قمة العشرين.. شينزو آبي يحذر من هبوط الاقتصاد العالمي

رياضة

توقعات بدعم جماهيرى للمغرب أمام كوت ديفوار.. الليلة

خطوة جديدة من باريس سان جيرمان لتسهيل عودة نيمار لبرشلونة

"لهيطة" عن عمرو وردة: "ياريت الناس تقف مع المنتخب"

المغربى حكيم زياش مطلوب فى الدورى الإسبانى

منوعات

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمال الصين

شركة نيو الصينية تستدعي 4803 سيارات كهربائية معيبة

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

إسلام سياسي

داعشية تقتل حفيدتها خنقًا لعدم ارتدائها النقاب

الإسلاميون والسبسي نهاية نزاع أم بداية مرحلة جديدة في تونس؟

كيف بسطت هيئة تحرير الشام نفوذها على إدلب؟

طالبان تنشر صورتي الجنديين الأمريكيين المقتولين في هجوم ولاية جوزجان

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

6 يوليو.. حفل إطلاق كتاب "قضية التنوير ولاهوت التحرير"

بالصور.. محمد الفولي يناقش "تقرير عن الرفاعية"

غدًا.. حفل إطلاق "أفلامي مع عاطف الطيب" بمركز الهالة الثقافي

الإثنين.. "مكافحة الإرهاب" في ندوة ثقافية بمكتبة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك