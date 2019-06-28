المغربى حكيم زياش مطلوب فى الدورى الإسبانى

ذكرت صحيفة دي تيليجراف الهولندية، اليوم الجمعة، أن المغربي حكيم زياش نجم أياكس الهولندى، مطلوبًا في الدوري الإسباني هذا الصيف.



وقالت الصحيفة إن إشبيلية الإسباني مستعد لدفع 30 مليون يورو لضم حكيم زياش، وينتظر موافقة اللاعب على العرض.



ويخوض "زياش"، حاليا مع منتخب المغرب، مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في مصر، ومن المنتظر أن يعلن موقفه عقب البطولة.



وأشارت الصحيفة إلى أن إشبيلية مستعد لتلبية بعض المتطلبات الشخصية للمغربي الدولي، دون أن تذكر أية تفاصيل عن هذه المتطلبات.



يذكر أن إشبيلية وأياكس أبرما الإثنين الماضي، صفقة انتقال الجناح كوينسي بروميس، من النادي الإسباني إلى أمستردام لخمسة مواسم مقبلة حتى عام 2024.