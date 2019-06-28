بالصور.. الليلة الأولى لـ"أبوكبسولة" بالقاهرة

بدأت مساء أمس الخميس، على المسرح العائم الكبير بالمنيل الليلة الأولى لعرض "أبوكبسولة" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث يستمر العرض يوميا ولمدة أسبوعين في تمام التاسعة مساء.



"أبوكبسولة " يدور فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، وتتوالى الأحداث.



"أبوكبسولة" من بطولة مصطفى أبوسريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع، محمد الكوتى وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.