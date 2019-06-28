صحة البرلمان: نتابع مع الحكومة تطورات ملف خسائر شركات الأدوية

قال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى أبوزيد، إن اللجنة تناقشت مع الحكومة بشأن ملف خسائر شركات قطاع الأعمال الخاصة بالدواء، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت بضرورة تشكيل لجنة لبحث أسباب الخسائر، والوقوف على أفضل الحلول لإنقاذها.



وأوضح أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد من الشركات شبه متوقفة وغير قائمة بدورها على الإطلاق، في ظل وجود أزمات كبيرة من الممكن أن تساهم فيها هذه الشركات من خلال تقديم حلول ورؤى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ويعود دورها الريادي مرة أخرى، بدلًا من استغلال الشركات الخاصة واحتكارها للمنتج الدواء ومن ثم يحق لها السيطرة والاحتكار وسريان الأمور وفقًا لأهوائها.