وفاة شخصين في موجة فيضانات مفاجئة في روسيا

ذكرت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أن شخصين من سكان بلدة إيركوتسك الريفية الصغيرة، بإقليم سيبيريا، لقيا حتفهما خلال موجة فيضانات مفاجئة بعد أن رفضا إخلاء منزل أسرتهما.



وأدت الأمطار الموسمية في سيبيريا إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من روافد نهر أنجارا، ما أدى إلى فيضانات كبيرة.



وأنقذت السلطات آلاف السكان بعدما غمرت مياه الفيضانات منازلهم. وذكرت الإدارة الإقليمية أن "السلطات المحلية في بلدة يفدوكيموفا كانت تنتقل من منزل إلى آخر لتطالب السكان بإخلاء منازلهم"، مؤكدة أهمية الاستجابة لهذه التحذيرات.



وجاء في البيان الذي أصدرته السلطات أن "إحدى العائلات رفضت إخلاء منزلها، ونتيجة لذلك وقع الحادث المؤسف"، وتوفر السلطات المواد الغذائية والمياه وأماكن إيواء للسكان المحليين في ظل حالة الأوضاع الطارئة.