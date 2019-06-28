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رياضة

بعد العودة رسميًا.. عمرو وردة يشارك بتمارين المنتخب فى "أمم إفريقيا"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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تأكدت مشاركة عمرو وردة، نجم منتخب مصر، في مران الفريق اليوم الجمعة باستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل.

وعقد وزير الشباب والرياضة في وقت سابق جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق، في حضور المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم.

وخلال الاجتماع حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وأثنى المهندس هاني أبوريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضًا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن.

وكان اللاعب المستبعد قد نشر، في وقت سابق، اعتذارًا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

وسيخوض المنتخب المصري مباراته الثالثة في دوري المجموعات أمام المنتخب الأوغندي على ملعب "استاد القاهرة".

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