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حوادث

كواليس حريق سنتر الهرم.. خسائر بالملايين وانقاذ عمال نائمين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ومعاينات موقع حريق سنتر الهرم الدولي تفاصيل جديدة في الحادث حيث تبين أن قوات الانقاذ البري والأهالي تمكنوا من انقاذ عدد من العمال كانوا نائمين داخل بعض المحلات عندما اندلعت النيران.

وأشارت التحريات إلى أنه فور نشوب الحريق صرخ بعض الموجودين مرددين: "في ناس نايمين جوة" ليهرع بعضهم ويتولي ايقاظهم وإخراجهم قبل امتداد النيران لأماكنهم ومحاصرتهم بداخلها.

وأفادت المعاينة عن التهام النيران لملاهي داخل السنتر ومعرض كبير لمحلات الملابس والأحذية والمفروشات وهو ما يسمي بـ"معرض المخيم" وتفحم كميات ضخمة من البضائع المخزنة في المحلات، ورجحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن حدوث ماس كهربائي أدي الي اندلاع النيران وانتشارها بسرعة كبيرة لوجود مواد تساعد علي الاشتعال من الأقمشة والأخشاب، وأسفر الحريق عن احتراق عدد من السيارات الملاكي وامتد الي عقارين مجاورين فارغين من السكان.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة بنشوب حريق في سنتر ومعرض الهرم الدولي بشارع العريش – فيصل، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشان صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة ونجحت في اخماد الحريق باستخدام 10 سيارات اطفاء وخزان مياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة الهرم التحقيق حيث أمرت بندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.

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