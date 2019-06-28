كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب وساحل العاج اليوم

يلتقي منتخب المغرب بنظيره ساحل العاج، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا والتي تنتهي فعالياتها 21 يوليو المقبل.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مباراة المغرب وساحل العاج التي يستعد الملايين لمتابعتها اليوم.



- تقام المباراة في السابعة من مساء اليوم الجمعة.



- حكم المباراة هو الكاميروني نيانت أليوم.



- تقام المباراة على ملعب ستاد السلام.



- القنوات الناقلة للمباراة تايم سبورت (البث الأرضي)، beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.



- تشكيل منتخب المغرب:



حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: رومان سايس – مهدي بن عطية – نبيل درار – أشرف حكيمي.



خط الوسط: كريم الأحمدي – يوسف آيت بن ناصر – مبارك بوصوفة – حكيم زياش – نور الدين آمرابط.



خط الهجوم: يوسف النصيري.



- تشكيل منتخب كوت ديفوار:



حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.



خط الدفاع: سيرجي أورييه – وونلو كوليبالي – ويلفريد كانون – إسماعيل تراوري.



خط الوسط: جيوفروي سيري داي – فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – نيكولاس بيبي – ماكس آلان جاردل.



خط الهجوم: جوناتان كودجيا.

