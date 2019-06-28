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عالم

هوك: إذا لم نكبح جماح إيران في اليمن فستغلق مضيق هرمز

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
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حذر مبعوث الإدارة الأمريكية لشئون إيران، براين هوك، من أن عدم منع إيران من مد جذور عميقة في اليمن سيتيح لطهران اتخاذ موقف يمكنها من إغلاق مضيق هرمز.

وأكد هوك في تصريح صحفي أنه يلتقي في لندن، اليوم الجمعة، رئيس منظمة الملاحة الدولية، وذلك على خلفية سلسلة عمليات استهداف السفن التجارية في خليج عمان منذ مايو الماضي.

وأشار المبعوث إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تغيير سلوك إيران وليس نظامها، مشددًا على أن واشنطن ستكثف عقوباتها ما لم تصبح إيران"دولة طبيعية".

وقال هوك إن إيران رفضت الدبلوماسية مرارًا وتكرارًا، لافتًا إلى أن الرئيس ترامب أكد غير مرة أنه سيرحب بإجراء اتصال من القادة الإيرانيين.

وشدد الدبلوماسي على أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة تستورد النفط الخام الإيراني، وليست هناك الآن أي إعفاءات عن العقوبات الأمريكية في هذا المجال، قائلًا إن أمام الشركات الأوروبية خيارين: إما مواصلة التعاون مع إيران، أو مع الولايات المتحدة.

وأكد هوك أن الإدارة الأمريكية ستدرس تقارير إعلامية تتحدث عن استيراد الصين للنفط الخام من إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم حرمان الجمهورية الإسلامية من أرباح سنوية تقدر بـ50 مليار دولار في مجال تجارة النفط وحده.

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