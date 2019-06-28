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محافظات

تجديد الصيد في بحيرة البردويل لمدة شهرين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
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أعلنت الإدارة العامة لبحيرة البردويل بشمال سيناء، عن تجديد الصيد في المسطح المائي للبحيرة لمدة شهرين.

وأكد اللواء أمجد الراعية مدير عام البحيرة في بيان عبر الموقع الرسمي للبحيرة أن الجهات المعنية وافقت على تجديد سروح مراكب الصيد في مياه البحيرة خلال الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى 27 أغسطس القادم ولمدة شهرين على أن يتم السروح اعتبارا من غد - السبت - طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك مقدما التهنئة لجميع الصيادين بهذه المناسبة.

يذكر أنه سبق افتتاح موسم الصيد الجديد ببحيرة البردويل يوم 27 أبريل الماضي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي وذكرى تحرير سيناء لمدة شهرين، ويبلغ عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل 1228 مركبًا موزعة على 3 مراسي هي أغزيوان والتلول وقرية النصر ويبلغ عدد الصيادين العاملين بالبحيرة نحو 3000 صياد، حيث يعمل على متن كل مركب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين.

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