ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكما بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكما في قضايا مباني بغرامات مالية مستحقة تجاوزت الـ2.5 مليون جنيه.



البداية عندما تمكنت، وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط، مقاول 53 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام غرامات "مباني" والمقضى فيهم بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و250 ألف جنيه.



كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط، مقاول 44 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام غرامات "مباني" والمقضي فيهم بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و350 ألف جنيه، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.