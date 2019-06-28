تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخص بالقاهرة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 250 جرام لمخدر الهيروين، وجار العرض على النيابة العامة.



البداية عندما تمكنت، قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية سلاح دون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب والمقضي عليه فيها بالحبس شهر، وذلك حال استقلاله دراجة نارية ملكه، دون لوحات معدنية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام- ميزان حساس - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالي.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.