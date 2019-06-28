الأرصاد: طقس غدٍ معتدل.. وارتفاع درجات الحرارة في الصعيد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، إن طقس غد السبت، من المتوقع أن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وأشار "عبدالعال"، إلى أن الرؤية غدًا ستنخفض بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، مؤكدًا ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، فالرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة.

