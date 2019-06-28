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الثقافة

6 يوليو.. حفل إطلاق كتاب "قضية التنوير ولاهوت التحرير"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:15 م
كتاب قضية التنوير
كتاب قضية التنوير ولاهوت التحرير
نضال ممدوح
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يعقد بجمعية النهضة العلمية والثقافية٬ جزويت القاهرة٬ حفل توقيع ومناقشة وإطلاق كتاب "قضية التنوير ولاهوت التحرير" والصادر حديثا عن مؤسسة مجاز الثقافية للأب وليم سيدهم اليسوعي. وذلك في السادسة من مساء السبت 6 يوليو المقبل.

هذا ويناقش الكتاب كلا من: المفكر كمال زاخر والكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي سليمان شفيق.

يدور الكتاب حول قضية التنوير من وجة نظر لاهوت التحرير خاصة في الجوانب التي تهمنا في مصر كقضية تأويل النصوص الدينية المقدسة بين العقل والنقل وبالذات عند الفيلسوف المسلم ابن رشد وهل لاهوت التحرير خطاب ديني أم سياسي، كذلك يتطرق الكتاب لضرورة النقد الذاتى للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.

يحتوى الكتاب أيضا على توضيح موقف الفاتيكان من القضية العادلة للشعب الفلسطينى فى صورة وثائق رسمية صادرة عنه والقرارات التي اتخذها في هذا الصدد، كما يتناول ضرورة الاجتهاد نحو لاهوت تحرير مسيحي- إسلامي لعالمنا العربي مع الإشارة لجهود عدد من المفكرين المصريين في هذا الاتجاه.

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