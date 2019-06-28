السكة الحديد: نسعي لتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة

قال رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرق رسلان، إن معدل تأخيرات الوجه القبلي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية وذلك بسبب تشديد الرقابة على مواعيد الرحلات.



وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه شدد على ضرورة توفير الصيانة الكاملة للقطارات وذلك منعا لحدوث أى أعطال داخل القطارات ينتج عنها تعطل الرحلات، وبالتالي يتسبب في تأخر الرحلات ومن ثم إزعاج المواطنين.



وأكدت رئيس الهيئة أن الهيئة تسعي فى الوقت الحالي لأن تكون مواعيد القطارات مختلفة عما كانت عليه من قبل، فكانت الهيئة تعاني من تأخيرات القطارات، لافتا إلي أن تقديم أفضل خدمة للمواطنين هو الهدف التي تسعي إليه الهيئة خلال الفترة المقبلة.