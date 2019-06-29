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مصر

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

السبت 29/يونيو/2019 - 06:12 ص
التموين تعلن عن آليات
"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة
صلاح عامر
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تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وضع آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، حيث من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأسبوع المقبل عن إمكانية التطبيق بعد تحريك أسعار المواد البترولية، وحساب التكلفة الإنتاجية للخبز التى تطبق حاليًا بنحو 180 جنيهًا على كل إنتاج جوال دقيق.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن منظومة الخبز الجديدة تعتمد على الدعم النقدي المشروط، وتشمل تسجيل عدد الأرغفة على البطاقات، ويكون الكارت مشحونًا بمبلغ مالي معين بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، ويتسلم المواطن كارت شبيه بكارت الـATM، موضحًا أن نصيب الفرد من الخبز يوميًا 5 أرغفة، أي 150 رغيف شهريًا.

وأكد المصدر أن وزارة التموين تهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة إلى شراء المواطن احتياجاته فقط من الخبز، وفقًا لعدد الأفراد على البطاقة التموينية، ويتم خصم القيمة من الكارت، وفي حالة توفير المواطنين من مبلغ الخبز يمكن إضافته إلى بطاقة التموين ليصرف له سلع تموينية.

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