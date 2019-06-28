تفكيك خلية إرهابية كانت تعتزم القيام بعمليات في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة اختراق وتفكيك خلية "إرهابية" كانت تعتزم القيام بعمليات في محافظة كركوك شمال العراق.



وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز - إن "قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة 14 وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء 51؛ تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة الحلوات التابعة لناحية الزاب في كركوك والقبض على الرؤوس المدبرة لها".



وأضافت أن "الخلية كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية داخل المحافظة"، لافتة إلى أن عناصر الخلية "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



واستدعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الجمعة، القائم بأعمال سفارة العراق لدى مملكة البحرين، محمد عدنان الخفاجي، احتجاجا على تعرض سفارتها لدى العراق إلى اعتداء من قبل متظاهرين، منتصف ليل أمس الخميس.