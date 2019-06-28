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تقارير ومتابعات

10 أرقام تلخص العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:23 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان، وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.

وفي هذه السطور، نرصد أهم الأرقام التي تلخص العلاقات الاقتصادية بين مصر والمانيا.

- 46.1 مليون دولار قيمة الاستثمارات المصرية فى ألمانيا.

- 4.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2018.

- 5.8 مليار يورو حجم التبادل التجارى فى 2017 قياسا على 5.3 مليار فى 2016.

- 114 مليون دولار قيمة استثمارات ألمانيا فى القطاع السياحى بمصر.

- 1048 عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصرى حتى يوليو 2017.

- 34.5 مليون دولار قيمة استثمارات ألمانيا بالقطاع الزراعى بمصر فى 33 شركة.

- 414.337 مليون دولار واردات مصر من المركبات خلال أول 7 أشهر من 2018.

- 416.772 مليون دولار قيمة صادرات مصر لألمانيا من يناير إلى يوليو 2018.

- 21.3 مليون دولار قيمة الاستثمار الألمانى فى مصر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تستمر مصر فى ألمانيا بقطاعات الأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.

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