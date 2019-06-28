تباطؤ التضخم في اليابان خلال يونيو

تراجع معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين، فيما استقر معدل البطالة.



وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في اليابان، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.9 % في يونيو الجاري، مقابل زيادة بنحو 1.1 % في مايو الماضي.



وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن معدل التضخم لدى ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيسجل 1 %.



وأشارت البيانات إلى أن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.4 % في الشهر الجاري، فيما زاد مؤشر أسعار فواتير المياه والوقود بنسبة 3.6 %.



وفي سياق منفصل، أوضحت البيانات أن معدل البطالة في اليابان استقر في يونيو الجاري عند مستويات مايو السابق له مُسجلًا 2.4 %ن، وارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 % عند 107.66 ين.