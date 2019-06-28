تحرق الدهون وتقي الجسم من الأمراض..هذه هي فوائد اليوجا

تعمل ممارسة رياضة اليوجا وفقًا للدراسات الحديثة على حرق من 3 إلى 6 سعر حراراي في الدقيقة الواحدة خلال تمارين اليوجا حيث يتراوح وقتها من 60 إلى 90 دقيقة أي ما يعادل 800 سعر في الساعة.



ومن الممكن أن يتم القيام بتمرين من تمرينات اليوجا من خلال البقاء في وضع ثابت لدقائق محددة مثل الـ Restorative Yoga، والتي أثبتت الدراسات مؤخرًا أنها تساعدك في التخلص من الوزن ودهون البطن بالتحديد.



ومن جانبها أوضحت رانيا المغربي مدربة اليوجا فوائدها في تلك السطور:-

1-تعمل اليوجا على التخلص من التوتر والشعور بالراحة وهدوء الأعصاب.



2-تعلم اليوجا كيفية الجلوس بشكل صحيح على الكرسي ومنها تساعد على عدم وجود آلالام الظهر.



3-تساعد على النوم بشكل أفضل.



4-تعمل على اعطائك طاقة متجددة في كل مرة تمارس بها رياضة اليوجا.



5-تعمل على شد الجسم بالكامل والعضلات خاصة البطن.



6-تحسن من حالة جسمك داخليا، فهي تنشط الأجهزة والدورة الدموية مما يساعد جسمك على التخلص من السموم.