قبل انطلاق الحملة.. أعراض سرطان الثدي وطرق اكتشافه مبكرًا

بدأت وزارة الصحة والسكان فى بث المواد الإعلانية لمبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة عبر السوشيال ميديا، والتى تستهدف توقيع الكشف المبكر على سرطان الثدى بين 30 مليون سيدة بالجمهورية، بالإضافة إلى الكشف عن السكر والضغط والعظام، وتستهدف الحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى مع تقديم الفحص والعلاج بالمجان فى جميع مراكز علاج الأورام، كما يشارك فى الحملة فقط الممرضات والأطباء من السيدات فقط وإداريات.



ويرصد "الدستور" أعراض الإصابة بسرطان الثدي، وطرق اكتشافه.



- الشعور بكتلة صلبة حول الثدي أو تحت الإبط.



- الشعور بتغيرات في شكل ولون نسيج الثدي.



- وجود بعض الإفرازات الداكنة من الحلمة.



- ظهور طفح جلدي على حلمة الثدي.



- انسحاب الحلمة أو جزء منها إلى الداخل.



- حدوث تغيير في شكل وحجم الثدي.



طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي



الفحص الذاتي

- مراقبة الثدي بصفة دورية، للاعتياد على شكله، وسرعة الانتباه لأي تغيير فيه.



- فحص الثدي بتقليبه إلى اليمين واليسار، ورفعه للأعلى، ومراقبة شكل الحلمة، والهالة المحيطة بها، لمراقبة أي تغيير قد يطرأ عليه، وخاصة عند اليوم الثالث من انتهاء الدورة الشهرية، للتأكد من انتهاء التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للحيض.





