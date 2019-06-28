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عالم

البرلمان الألماني يمدد مهمتي القوات الألمانية في كوسوفو ولبنان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:08 م
جريدة الدستور
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وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة على تمديد مهمة القوات الألمانية في كوسوفو في إطار بعثة "كفور" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومهمتها في لبنان التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) لمدة عام آخر.

كما وافق البرلمان على خفض الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح بمشاركتهم في مهمة "كفور" من 800 إلى 400 جندي، وذلك عقب عشرين عاما على بدء المهمة. ويشارك في المهمة حاليا نحو 70 جنديا ألمانيا.

وبالنسبة لمهمة "يونيفيل" في لبنان، تم الاحتفاظ بالحد الأقصى للقوات المسموح بمشاركتها، والذي يصل إلى 300 جندي. ويشارك في هذه المهمة حاليا نحو 140 جنديا ألمانيا بسفينة حربية.

وتهدف مهمة "كفور" في كوسوفو إلى تهيئة الأوضاع من أجل تطوير إقليم صربيا السابق الذي أعلن استقلاله عنها عام 2008، وذلك لتصبح دولة مستقرة ديمقراطية تعددية مسالمة.

وتعتبر "يونيفيل" من أقدم مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي بدأت في مارس عام 1978، وتتمثل أهمية المهمة في الحفاظ على الهدنة بين لبنان وإسرائيل وإحلال الأمن في لبنان، وتدعم القوات الألمانية الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها البحرية والحيلولة دون تهريب أسلحة عبر البحر.

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