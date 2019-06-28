إنقاذ 391 مهاجرًا خلال هذا الأسبوع شرق طرابلس

تمكنت دوريات القطاع الأوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق أوباري) خلال أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الماضية من إنقاذ 391 مهاجرا في 4 عمليات منفصلة.



وبحسب إيجاز صحفي نشره صباح اليوم مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فقد تمكن ذات الزورق يوم الإثنين الماضي من إنقاذ 117 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي شمال مدينة زليتن شرق طرابلس.



وفي يوم الثلاثاء، تمكن أيضا من إنقاذ 45 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 64 ميلا شمال غرب مدينة الخمس شرق طرابلس.



وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية "إن أغلب المهاجرين من جنسيات عربية (10) من مصر، (26) من السودان، (8) من الصومال، بالإضافة لمهاجر واحد من غينيا كونكري".



وتم نقل المهاجرين لنقطة إنزال حرس السواحل بالخمس، حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وصحية وتسليمهم لمركز إيواء الخمس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأمس الخميس تمكن الزورق من إنقاذ 97 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي خرج من منطقة القره بوللي شرق طرابلس، وتمت عملية الإنقاذ على بعد 86 ميلا شمال غرب الخمس.



وينتمي المهاجرون لجنسيات مختلفة منهم 73 من السودان، و21 من جنوب السودان، بالإضافة لليبيين اثنين وبنغالي، يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.