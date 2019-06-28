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تقارير ومتابعات

ياسين أقطاي.. مستشار أردوغان الذي حلل الزنا وأباح الخمور

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:04 م
ياسين أقطاي
ياسين أقطاي
سمر عبدالله
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أشياء كثيرة حاول بها مستشار أردوغان إثارة الجدل، إلا أنها استطاعت الكشف عما يجول بخاطره من أفكار متطرفة وتدخل في شؤون الآخرين وغيرها من المواقف التي فضحت تطبع مستشار أردوغان برئيسه الذي لا يكف عن التدخل في شئون الدول، بل أباح ما حرمّه الله في كتابه العزيز، وذلك على فضائيات جماعة الإخوان الإرهابية.. هذا هو حال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

"ممارسة الزنا وشرب الخمر"
قال مستشار الرئيس التركي، على فضائية الإخوان، إن من يريد أن يزنى فليزنى، والتى تعد دعوة صريحة لممارسة الزنا على قنوات الإخوان، مضيفًا: "من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزني" مضيفا: "لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر"، مشيرًا إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا".

"تدخله في شؤون الدول العربية"
لا يكف عن التدخل في شئون الدول العربية بشكل مريب، ما جعل العديد من الدول العربية تلقبه بأنه "أداة أردوغان" التي تنفذ فقط ما يريده الخليفة المزعوم من قِبل الجماعة الإرهابية.

"تعاطفه مع الإرهابيين علنًا"
بشكل علني، يخرج ياسين أقطاي متحدثًا ومدافعًا عن الإرهابيين، فعقب النطق بالحكم في قضية اغتيال النائب العام، تعاطف مع أحد المتهمين بقتل النائب العام والذي حُكم عليه بالإعدام، عارضًا عليه اللجوء السياسي في تريكا، إلا أن الشاب قد تم ترحيله بالفعل إلى مصر.

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