ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال يونيو.. والسوقي يربح 11 مليار جنيه

كشف التقرير الشهري للبورصة، عن ارتفاع مؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى معاملات شهر يونيو الجارى، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنسبة 2.39 %، ليغلق عند مستوى 14،100 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" الذى يقيس اداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.03 %، لينهى تعاملاته عند مستوى 603.56 نقطة، كما سجل مؤشر "s&p" إرتفاعا بنحو 1.55% مغلقًا عند مستوى 2،161 نقطة.



و صعد مؤشر "EGX30 capped" بنحو 2.2% مغلقًا عند 17،376 نقطة، كما سجل المؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكس100"ارتفاعا بنسبة 1.24% لينهى تعاملاته عند مستوى 1،540 نقطة.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مرتفعا 1.5% من مستوى 745 مليار جنيه مايو الماضى.