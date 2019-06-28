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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال يونيو.. والسوقي يربح 11 مليار جنيه

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:04 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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كشف التقرير الشهري للبورصة، عن ارتفاع مؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى معاملات شهر يونيو الجارى، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنسبة 2.39 %، ليغلق عند مستوى 14،100 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" الذى يقيس اداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.03 %، لينهى تعاملاته عند مستوى 603.56 نقطة، كما سجل مؤشر "s&p" إرتفاعا بنحو 1.55% مغلقًا عند مستوى 2،161 نقطة.

و صعد مؤشر "EGX30 capped" بنحو 2.2% مغلقًا عند 17،376 نقطة، كما سجل المؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكس100"ارتفاعا بنسبة 1.24% لينهى تعاملاته عند مستوى 1،540 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مرتفعا 1.5% من مستوى 745 مليار جنيه مايو الماضى.

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