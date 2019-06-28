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رياضة

مواجهات نارية في المجموعة الثانية لكأس النخبة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
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أقيمت اليوم الجمعة، مراسم قرعة منافسات بطولتي كأس النخبة َوالتحدي في لبنان، حيث تنطلق الأخيرة في 19 يوليو المقبل، في حين تنطلق منافسات كأس النخبة يوم 20 من نفس الشهر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية في المجموعة الثانية لبطولة كأس النخبة حيث حل الأنصار والنجمة والإخاء في مجموعة حديدية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:
كأس النخبة:

- المجموعة الأولى ضمت كلًا من: العهد وشباب الساحل والشباب الغازية.

- المجموعة الثانية ضمت كلًا من: الأنصار والإخاء الأهلي عاليه والنجمة

كأس التحدي
- المجموعة الأولى ضمت كلًا من: الصفاء وشباب البرج وطرابلس

- المجموعة الثانية ضمت كلًا من: التضامن صور والبرج والسلام زغرتا

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة حيث يلعب الدور الثاني بنظام المربع الذهبي، َويحق لكل ناد تسجيل 10 اجانب قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة.

كما يحق لكل ناد تسجيل 5 أجانب على كشف المباراة الرسمي فقط ويشرك 3 أجانب في نفس الوقت على أرض الملعب.

وبحال التعادل في الأشواط العادية، تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة، دون اللجوء إلى شوطين إضافيين.

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