القبض على مسجل خطر وبحوزته 250 جرام هيروين بالمرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 250 جراما لمخدر الهيروين بمنطقة المرج.



تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى قضيتين، آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب والمقضى عليه فيها بالحبس شهر)، وذلك حال استقلاله دراجة نارية ملكه بدون لوحات معدنية وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما- ميزان حساس - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.