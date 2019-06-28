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حوادث

ضبط 25 ألف عقار طبى ومنشطات مجهولة المصدر بمدينة نصر

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:00 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مسئولى صيدليتين لقيامهم ببيع أدوية وعقاقير طبية مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة ومحظور تداولها وبحوزتهم 25 الف قرص.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن صيدلية كائنة بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركيًا، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه وبصحبته (عامل بالصيدلية)، وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة للقانـون وتم ضبط 6 الأف قرص من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، 9 آلاف كبسولة وقرص منشطات، 3 الأف قرص من الأدوية مجهولة المصدر، ألف كبسولة وقرص من العقاقير الطبية "عينات مجانية غير معدة للبيع".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن صيدلية كائنة بذات المنطقة) وعثر بداخل الصيدلية على 5 آلاف قرص وكبسولة منشطات مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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