حرس الحدود يضبط مليونًا و185 ألف قرص مخدر وكميات من الأسلحة والذخائر

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة ومكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط (1882) كجم لجوهرالحشيش المخدر و(2325) كجم من نبات البانجو المخدر و(3) كجم من مادة الأفيون ومليون و185 ألف قرص مخدر، كما تم ضبط (2) بندقيه قناصه و( 3) بندقية خرطوش و(2) رشاش خفيف و(81) دانه RBJ و(79) عبوه دافعة و(860) طلقة مختلفة الأعيرة و(2) نظارة مراقبة وطن من كيماويات اليوريا والنترات التى تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.



كما نجحت القوات فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد ( 334 ) فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على عدد (63) سيارة مختلفة الأنواع،

و (2) أتوبيس و( 3) لودر ومركب صيد تستخدم في أعمال التهريب، وضبط ( 19) جهاز للتنقيب عن المعادن و(4) طن للحجاره المخلوطة بخام الذهب وهاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية وضبط (11) ألف عبوة أدوية مهربة و4 آلاف قطعة غيار للهواتف المحمولة و(72) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها علي مواد مسرطنة.



ويواصل رجال حرس الحدود جهودهم المكثفة لحماية وتأمين حدود مصر، وتشديد الرقابة بجميع المنافذ والمعابر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.