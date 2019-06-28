القبض على مقاولين هاربين من دفع مليونين و600 ألف جنيه بالمعصرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، القبض على مقاولين هاربين من دفع مليونين و600 ألف جنيه غرامات بالمعصرة.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت مليونا و250ألف جنيه.



كما تمكنت وحدة مباحث القسم أيضا من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية، غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت مليونا و350 ألف جنيه، ووبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.