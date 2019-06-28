خطة لتطهير مناطق الصرف المكشوف بكوم امبو في أسوان

قال رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، المهندس خالد مدين، إنه يتم تنفيذ أعمال حماية وتطهير كل المصارف بالمحافظات، لتوفير مياه الري اللازمة للأراضى الزراعية، وحل مشاكل عدم وصولها للنهايات، خاصة فى ظل موسم أقصى الاحتياجات والزراعات الصيفية.



وأوضح مدين فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه يتم متابعة والاطمئنان على حالة كل الجسور ومواجهة عمليات ردم المجارى المائية، ومتابعة شبكات المصارف المكشوفة والمغطاة والنقاط الساخنة وحسم الشكاوى اولا باول وزيادة معدلات تنفيذ الازالات، وتطهير ونزع الحشائش من كافة المصارف بالمحافظات لتوفير المياه اللازمة للرى.



وبدأت الإدارة العامة للصرف بمحافظة أسوان، تحت إشراف المهندس تامر محمد علي، أعمال التطهيرات ونزع الحشائش من المصارف المختلفة، حيث تم تطهير ونزع حشائش مصرف عمومي السبيل، وصيانة مناطق الصرف المكشوف بهندستي كوم امبو وأسوان، وذلك لمواجهة زيادة الطلب على مياه الرى خلال فترة أقصى الإحتياجات وموسم زراعات الأرز، وتلبية إحتياجات المزارعين.