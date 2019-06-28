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اقتصاد

أحد قادة الويغور أمام الـ 20: "لا تلتزموا الصمت" إزاء اضطهاد الصين لنا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:57 م
مسلمي الويغور
مسلمي الويغور
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قال ممثل عن أقلية مسلمي الويغور في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية اليوم الجمعة، إنه يجب على المجموعة التي تضم كبرى اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة عدم التزام الصمت إزاء اضطهاد الحكومة الصينية للأقلية لحماية علاقاتها التجارية.

وقال أحمد لتيب الذي يمثل جالية الويغور في اليابان، والتي يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف فرد: "لا تلتزموا الصمت".

وأضاف، أن لديه معلومات أن حوالي مئة من الويغور توفوا بالفعل في معتقلات بمنطقة شينجيانج، شمال غربي الصين، وزعمت بكين أنهم كانوا يخضعون لبرامج "إعادة تعليم".

وتقول الحكومة الصينية إن عملية شينجيانج مهمة مطلوبة في أعقاب أعمال الشغب العرقية والهجمات الإرهابية التي نفذها الويغور الذين يتحدثون التركية، والتي أسفرت عن مقتل المئات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وفي كلمته، قال لتيب إن الويغور في ليابان شهدوا اختفاء أفراد أسرهم في شينجيانج دون أن يبقى لهم أُثر، كما فقدوا التواصل معهم.

وفي البداية، جرى منع لتيب من الدخول إلى قمة مجموعة العشرين. ثم دخل بعد ذلك بعد ضغط من مجموعة "سي 20"، وهي مجموعة تعمل من أجل ضمان سماع مقترحات المجتمع المدني ومطالبه ككل في القمة.

وتواجدت أيضا في أوساكا، ريبيا قدير، وهي أحد قادة التجمع العالمي للويغور في المنفى.

وكانت الصين ضغطت على اليابان حتى لا تصدر تأشيرة دخول لقدير، وهو ما لم تذعن له طوكيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن مسئولين بالحكومة اليابانية، لم تكشف عنهم.

وقالت قدير في مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا حيث تعقد القمة: "أنا هنا لإيصال أصوات الأطفال الصغار المتروكين في الوطن، لشعوب دول مجموعة العشرين".

وأضافت قدير: "الآن يُقتل العديد من الأشخاص ويموتون في أنحاء العالم، ولكن لا توجد مجموعة عرقية تعرضت للقمع والذبح مثلما حدث للويغور".

وشددت على أن "ما تفعله الصين هو الأسوأ في العالم".

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