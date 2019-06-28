ترامب يسخر من منافسيه على هامش "العشرين"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركته في قمة العشرين في اليابان، مؤكدًا أن هناك صفقة كبيرة بين المنافسين له في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والذي يطلق عليهم بيرني المجنون وجو النعسان.



وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "أنا في اليابان في مجموعة العشرين ممثلًا جيدًا للولايات المتحدة".



وتابع "سمعت أنه لم يكن يومًا جيدًا لجو النعسان وبيرني المجنون، واحد منهم منهك والآخر كان يشبه الجوز، فما هي الصفقة الكبيرة؟".



وأضاف في تغريدة أخرى "ارتفعت البورصة بشكل كبير منذ اليوم الذي فزت به في الانتخابات، وصولًا لليوم الذي توليت فيه منصبي، بسبب الحماس كوني رئيسًا للولايات المتحدة، ويجب أن تقيد هذه الزيادة الكبيرة في سوق الأوراق المالية لي، ماذا إذا فازت هيلاري.. سيكون التحطم كبير".