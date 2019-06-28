فاقد المياه في البرتغال يملأ 197 حمام سباحة أوليمبيا

تفقد البرتغال حوالي 180 مليون متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل هدر نحو 90 مليون يورو.



وأظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة مراقبة حقوق المستهلك - وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية - أن هذه القيمة المحسوبة على أساس الأرقام المعروفة تعادل 197 حمام سباحة أوليمبيًا من فاقد المياه، لكن من الممكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير.



وأشارت هيئة مراقبة حقوق المستهلك إلى أنه من الممكن أن تكون كميات الفاقد أكبر من ذلك بكثير.



وتسعى الحكومة البرتغالية إلى مراقبة الموارد المائية وأحواض الأنهار والتوعية والحفاظ على جودة المياه ومراقبة المياه العادمة.