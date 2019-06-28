280 مليون جنيه لمواجهة القمامة والمجاري المائية بالمحافظات

زادت أزمة تلوث المجارى المائية والترع والمصارف فى كل المحافظات نتيجة إلقاء أطنان من القمامة والمخلفات الصلبة فى المجارى المائية، ما يتسبب فى مشكلات تؤثر سلبًا على التغطيات والأعمال الصناعية فضلا عن التلوث، وانسداد تغطيات الترع المارة بالمناطق السكنية لإلقائها فى المجرى المائى وأمام التغطية.



وقال رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، المهندس عبداللطيف خالد، إنه يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لتأثيرها على تدفق المياه، مشيرًا إلى تخصيص 280 مليون جنيه لتطوير وتطهير المجارى المائية بالمحافظات.



وأكد رئيس قطاع الري لـ"الدستور"، أنه تم رفع درجة الاستعداد لتطهير الترع والمجارى المائية، وتنفيذ خطة لتوزيع المياه في مختلف المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات في حدود الحصة المائية، فى ظل موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز.