"أوركسترا تعزف لحنا صامتا" الديوان الأول لمحمد الحديني

بالتزامن مع حصوله علي جائزة الدولة التشجيعية فرع الآداب٬ والتي أعلنت نتائجها قبل أيام٬ عن مجموعته القصصية القصيرة جدا "لا أحد هناك". صدر حديثا للكاتب الشاب٬ محمد الحديني٬ ديوانه الأول "أوركسترا تعزف لحنا صامتا" عن دار روافد للنشر والتوزيع.



وعن الديوان كتب الأكاديمي والناقد المغربي د. مسلك ميمون: قصائد الديوان فيها الكثير من صور ورواء الشّعر، الكامن في بنياتها النّثرية الفنّية، الشّيء الذي أضفى عليها كثافة لغوية، فعمَّ الجَرْسُ والإيقاع الدّاخلي للكلمات والتّعابير معوضًا الوزن العروضي. فكلّ القصائد تبدو كأنّها ضرب من التّهجين الكتابي بين الشّعر والسّرد والنّثر الفنّي. تحكمه وتنتظمهُ بنيات دلالية مختلفة ومفارقات تضادية ناجمة عن الثنائية اللّغوية. مع تعدد الصّيغ واختلافها، والمرونة وحسن التّخلص، والاستفادة من روح وحجم الشّعر الانجليزي وبخاصّة السّوناته الصّغيرة التي لا تتجاوز أبياتها اثني عشرة بيتًا فما أقل.



ديوان "أوركسترا تعزف لحنا صامتا " شعر يُغري بالقراءة، كما يُغري بمشاركة الشّاعر غنى مشاعره، ورؤاه، وأحلامه٬ التي يبدو من خلال القصائد، أنّها بدون ضفاف، تتدفق كشلال هادر.