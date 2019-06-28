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تقارير ومتابعات

"تجاهل.. تردد.. ومصافحة بحرارة".. لماذا يصافح ترامب ضيوفه بطرق غريبة؟

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:45 م
ترامب
ترامب
سمر عبدالله
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من الشائع في البروتوكولات السياسية، أن المصافحة هي الدليل على السلام وعدم حمل أي سلاح، لكن الأمر انعكس لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث حوّل مصافحته إلى سلاح يبرز قوته مع الآخرين، الأمر الذي أثار جدلا لدى السياسيين في مختلف دول العالم.

"ترامب وأنجيلا ميركل"


رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال ظهورهما المشترك أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض كما جرت العادة.

"تجاهل زوجة الرئيس البولندي لترامب"


خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس البولندي وضيفه الرئيس دونالد ترامب تجاهلت زوجة الرئيس البولندي ترامب وتجاوزته وصافحت زوجته ميلانيا ترامب.

"تردد رئيس وزراء كندا في مصافحة ترامب"


تردد رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، في مصافحة الرئيس دونالد ترامب خلال إطلالتهما على وسائل الإعلام في البيت الأبيض.

"تهرب رئيس وزراء الهند من ترامب"


خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة مؤخرا، قام مودي باحتضان ترامب للتهرب من مصافحته باليد خلال استقباله في البيت الأبيض.

"رئيس وزراء الهند يصافح ترامب بيدين"


وفي لقاء آخر بين مودي وترامب، أمسك مودي يد ترامب بكلتا يديه خلال المصافحة لكي يمنع ترامب من جذبه نحوه كما يفعل عادة خلال مصافحته للآخرين.

"ترامب وماكرون"


خلال إطلالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومضيفه دونالد ترامب على وسائل الإعلام في البيت الأبيض بدا واضحًا أن ماكرون ضغط بشدة على يد ترامب خلال المصافحة وحاول الأخير الإفلات منها.

"رئيس الوزراء الياباني في موقف محرج"


وجد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، نفسه في موقع محرج، حينما كان يهم بمصافحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين، في أوساكا.

ووقف ترامب وآبي، بجانب بعضهما البعض، أمام عدسات المصورين، وحينما مد رئيس الوزراء الياباني، يده إلى ترامب، لأجل المصافحة، لم ينتبه الرئيس الأمريكي، وظل ينظر أمامه، وفي إحدى اللحظات، التفت جانبا.

وظل رئيس الوزراء الياباني، مادا يده طيلة خمس ثوان، ولم يتفاعل ترامب.

وفي إحدى اللقطات بدا الرئيس الأمريكي ينظر إلى الأسفل بما يمكنه من رؤية يد آبي الممدودة، إلا أنه لم يستجب إلى المصافحة إلا بعد أن نبهه رئيس الوزراء الياباني، وتصافحا بحرارة.

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