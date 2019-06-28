قوى عاملة البرلمان: قانون العمل جاهز للتصويت بالجلسة العامة

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل جاهز على العرض على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلته لأمانة المجلس، بعد الانتهاء من إعداد التقرير النهائي بشأنه.



وأوضح عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون موجود الآن لدى أمانة المجلس وفي انتظار وضعه على الأجندة الخاصة بالجلسات العامة.ولفت أن المشروع مهم وتأخر كثيرا في إصداره ولكن لأهميته التي تضم أكثر من 30 مليون عامل بالدولة تستوجب التمهل في إقراره، وإعادة التوازن بين طرفي القانون وهما العامل وصاحب العمل.وأضاف: أن القانون لم يتم فيه أي تعديلات في الخفاء، بل المسألة تتلخص في أن النقابات والهيئات أرسلت ملاحظاتها مؤخرا بعد انتهاء اللجنة من المشروع، ولذلك أعادت اللجنة فتح المشروع لمراعاة هذه الملاحظات.