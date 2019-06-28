الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

ميركل: مجموعة العشرين تدعم تنظيم التجارة الإلكترونية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:39 م
جريدة الدستور
طباعة
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى لتنظيم التجارة الإلكترونية.

وقالت ميركل اليوم الجمعة، أمام الصحفيين على هامش قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية: "هذه إشارة مهمة لحاجتنا إلى قواعد دولية للرقمنة".

ووافقت مجموعة العشرين على بيان ينص على ذلك في إطار صياغة خاصة على هامش القمة وليس خلال جلسات العمل.

وذكرت ميركل أن هذه القواعد يتعين تطبيقها عبر منظمة التجارة العالمية، مضيفة أنها أوضحت خلال المشاورات حول قضية الرقمنة أن التنظيم دائما ما يأتي متأخرا عن التطورات بصورة مبدئية، مشيرة إلى أن وزراء مالية مجموعة العشرين قطعوا خطوات مهمة في هذا السياق فيما يتعلق بفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي.

وبحسب بيانات ميركل، تعتزم قمة العشرين الدعوة إلى التبادل الرقمي للبيانات على نحو جدير بالثقة، موضحة أن هناك قواعد مماثلة لذلك، مثل المعمول بها في أوروبا في إطار اللوائح الأساسية لحماية البيانات.

كما دعت ميركل إلى تطوير معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، وقالت: "يوجد حاليا مجموعة عمل لدى المفوضية الأوروبية، وستكون مهمة المفوضية المقبلة بذل مساع في هذا الاتجاه"، موضحة أن الهدف يتعين أن يكون وضع قواعد على غرار قواعد حماية البيانات تؤدي إلى "إفادة الذكاء الاصطناعي للإنسان وتمكيننا من الحد من مخاطره أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يشمل تطبيقات معلوماتية يتعلق جزء منها بآلات ذاتية التعلم، والجزء الآخر بتحليل بيانات معقدة والتعرف على الأنماط، مثل التعرف على الوجوه.

والتقت ميركل على هامش القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معلنة عقد مشاورات حكومية ألمانية-هندية هذا العام.

وذكرت ميركل أنها تحدثت مع مودي حول الأوضاع بين بلده وباكستان والأوضاع في أفغانستان.
كما التقت ميركل الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 16 ساعة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

ads

الأكثر قراءة

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

السيسي يشارك زعماء مجموعة العشرين في حفل عشاء على هامش القمة

الجيش السوري يقصف مواقع عسكرية تركية

ستوديو

أندية القمة في الدوري السعودي تراقب نجم الزمالك

الدالاي لاما: ترامب يفتقر إلى الأخلاق (فيديو)

كيم كارداشيان تُثير غضب اليابانيين بسبب علامة تجارية لملابس جديدة! (فيديو)

استبعاد ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

رياضة

مواجهات نارية في المجموعة الثانية لكأس النخبة

الجزائر المستعدة تجني الثمار في كأس الأمم الإفريقية

باريس سان جيرمان يمدد عقد الرعاية مع نايكي حتى 2032

الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمرحلة المقبلة

منوعات

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمال الصين

شركة نيو الصينية تستدعي 4803 سيارات كهربائية معيبة

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

إسلام سياسي

طالبان تنشر صورتي الجنديين الأمريكيين المقتولين في هجوم ولاية جوزجان

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أوركسترا تعزف لحنا صامتا" الديوان الأول لمحمد الحديني

الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير بضيافة أتيليه القاهرة اليوم

مشاركون في أمسية حب ربيع مفتاح: وهب حياته لاكتشاف المواهب

"مؤتمر أدباء مصر" يواصل بحثه عن محافظة تستضيف دورته الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك