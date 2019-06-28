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فن

هارفي واينستين يستعين بمحاميين جديدين في محاكمته بتهمة التحرش

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:38 م
المخرج الأمريكي هارفي
المخرج الأمريكي هارفي واينستين
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قالت وكيلة للمنتج والمخرج الأمريكي هارفي واينستين إنه كلف محاميين جديدين من شركة محاماة مقرها شيكاجو، بالانضمام إلى فريق الدفاع عنه خلال محاكمته في سبتمبر بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وأكدت الوكيلة جودا إنجلماير لرويترز، أن واينستين استعان بالمحاميين دونا روتونو وديمون تشرونيس قبيل بدء المحاكمة.

ولم يتسن التواصل مع المحاميين للتعقيب، ويواجه واينستين (67 عاما) اتهاما بالتحرش الجنسي بامرأة في نيويورك في يوليو عام 2006 واغتصاب أخرى في مارس عام 2013، ووجهت له خمسة اتهامات تشمل الاغتصاب وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة إذا أدين.

وينفي واينستين جميع الاتهامات الموجهة له.

وهؤلاء الضحايا ضمن نحو 70 امرأة معظمهن ممثلات شابات ونساء يعملن في مجال السينما اتهمن واينستين بالتحرش الجنسي في حوادث تعود لأعوام مضت وهو ما ينفيه.

وأدت هذه الاتهامات لانطلاق حركة #مي تو التي شهدت اتهام مئات النساء لرجال من أصحاب النفوذ في صناعة الترفيه والسياسة ومجالات أخرى بالتحرش.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن روتونو، وهي ممثلة ادعاء سابقة في شيكاجو وتخصصت في الدفاع عن الرجال المتهمين في جرائم جنسية، قالت خلال مقابلة إنها ترفض حركة #مي تو.

وقالت روتونو للصحيفة "لم أكن أبدا ممن دعمن هذه "الحركة"، أؤمن أن النساء مسئولات عن اختياراتهن".

وشهدت قضية واينستين انضمام وانسحاب العديد من المحامين المرموقين منذ توجيه الاتهام له في العام الماضي.

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