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عالم

الصين تعيد هاربا مدرجا على قوائم الانتربول إلى كوريا الجنوبية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:35 م
جريدة الدستور
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أعلنت سلطات مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين إعادة هارب مدرج في الإشعار الأحمر (قوائم الإنتربول)، وذلك على متن طائرة إلى كوريا الجنوبية بناء على طلب السلطات الكورية.

وذكرت السلطات – في بيان اليوم الجمعة- أن الهارب، ولقبه كيم، خدع أكثر من 300 مواطن كوري حيث جمع إجمالي ملياري وون كوري (7ر1 مليون دولار) بحجة تقديم قروض منخفضة الفائدة منذ يناير 2015 إلى يناير 2018، وتم إدراجه لاحقا في إشعار الإنتربول الأحمر.

وأضافت أن القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية في قوانغتشو الصينية قدمت طلبا إلى الشرطة المحلية للقبض على كيم، الذي انتهى تصريح إقامته في الصين، مشيرة إلى أنه بعد تلقي الطلب، أجرت الشرطة المحلية على الفور تحقيقا حول مكان كيم وألقت القبض على الهارب.

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