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رياضة

الجزائر المستعدة تجني الثمار في كأس الأمم الإفريقية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
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قال جمال بلماضي، مدرب الجزائر، إن التحضيرات المكثفة لعبت دورًا أساسيًا في الفوز على السنغال في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أمس الخميس.

وجاء الفوز 1-صفر ضمن المجموعة الثالثة للبطولة في القاهرة كأول مواجهة بين اثنين من الفرق الكبيرة في البطولة، ولم تتسبب المباراة في بلوغ الجزائر الدور المقبل للبطولة فقط ولكنها أكدت على مكانتها ضمن أبرز المنافسين لنيل اللقب الإفريقي.

وقال بلماضي "لمدة شهر، قمنا بالعمل عند هذا المستوى. استعدينا بشكل جيد للغاية وكنا على أتم الاستعداد من الناحية الخططية". مضيفًا: "أمام فريق كبير مثل السنغال، قام اللاعبون بكل شيء على النحو الصحيح بما ضمن لنا الفوز".

وأرجع اللاعبون الفضل لمدربهم بلماضي (43 عامًا)، وهو أحد أصغر المدربين في البطولة والذي تولى المسئولية قبل أقل من عام، في وضع الخطة المناسبة لمواجهة ساديو ماني ورفاقه.

وقال إسماعيل بن ناصر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: ‭ ‬يرجع الفضل للمدرب الذي قام بالكثير من الإعداد قبل انطلاق البطولة ولتلك المباراة أمام السنغال".

وقال سفيان فيغولي، لاعب وسط الفريق، إن العمل الشاق التي تم قبل بداية البطولة أتى بثماره.

وأضاف "كنا في غاية الاستعداد قبل البطولة. تدربنا في قطر للتعود على هذه الحرارة المرتفعة، صحيح أن الأمر يتسم بالصعوبة بعض الشيء بسبب كل الضغط الذي نمارسه (على المنافس) أثناء المباريات لكنني في غاية السعادة لما قمت به من أجل الفريق وللنتيجة التي وصلنا إليها".

وكان التحول السريع من الدفاع إلى الهجمات المرتدة من السمات الأخرى في طريقة لعب الجزائر أمس، ورفع الانتصار رصيد الجزائر إلى ست نقاط من مباراتين.

وقال فيغولي الذي هيأت تمريرته في الدقيقة 48 هدف الانتصار الذي أحرزه يوسف بلايلي عقب هجمة مرتدة سريعة بدأت من عند القائد رياض محرز "نلعب معًا منذ فترة طويلة ونعمل بجدية في التدريبات على القيام بهذا التحول (من الدفاع الهجوم).

وكانت الجزائر، التي فازت بالكأس مرة واحدة عندما استضافت البطولة عام 1990، من بين المرشحين في الجابون قبل عامين لكنها خرجت من الدور الأول بعد فشلها في الفوز على السنغال في آخر مباراة بدور المجموعات.

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