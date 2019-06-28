التعديلات الجديدة المقدمة على قانون الإصلاح الزراعي

تقدم النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للإصلاح الزراعي، لأمانة مجلس النواب.



وأوضح "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون طالب بزيادة الحد الأقصى لملكية الفرد لـ200 فدان، بدلا من 50 فدانا، بالإضافة إلى إعادة فكرة الشركات من جديد، والسماح للشركات الاستثمارية في المجال الزراعي بشراء الأراضي بما لا يزيد علي 2000 فدان وليس 200 فقط كالذي حددته قوانين الإصلاح الزراعي، على أن يكون شراؤها من الفلاحين أو الملاك، وبواقع سليم من حيث الإجراءات من قبل الجهات المعنية.



ولفت أن جزء من قوانين الإصلاح الزراعي قد أعفت كرسي البابوية في روما، والذي كان يمتلك أراضي عديدة من مصر، وكذلك المسيحيين الأرثوذوكس، من تطبيق القانون، دون انضمام الطائفة الإنجيلية والأرمن المصريين، مشيرا إلى أن المشروع نص على إدخالهم ضمن الفئات المعفاة من القانون، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل الأديان والمذاهب.