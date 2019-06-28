السيسي يشارك زعماء مجموعة العشرين في حفل عشاء على هامش القمة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قادة وزعماء مجموعة العشرين، في حضور حفل عشاء على هامش قمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



وأكد الرئيس السيسي - خلال القمة - حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، مع التركيز على أولويات التنمية في أفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع أشقائنا في القارة الإفريقية.



وأعاد الرئيس السيسي أعاد تأكيد أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مبادرة الصين "الحزام والطريق"، ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خاصةً في ضوء قيام مصر حاليًًا بتنفيذ مشروع طموح لتنمية محور قناة السويس؛ توظيفًا لموقعه الاستراتيجي المهم؛ وسعيًا لكي يصبح مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا.