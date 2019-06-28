"أردوغان في ورطة".. كواليس العقوبات العسكرية الأمريكية على تركيا

كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، كواليس فرض الكونجرس والبنتاجون عقوبات عسكرية أمريكية على تركيا، بعد إصرارها على إبرام صفقة أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400".



وقال الموقع إن الكونجرس لديه الآن 5 مشروعات مختلفة تحظر نقل مقاتلات "إف 35" الأمريكية لتركيا.



وتابع أن مجلس الشيوخ أقر مشروع قانون الدفاع السنوي 86-8 الذي يتضمن أحكام نقل المقاتلات الأمريكية لتركيا إذا ما وافقت على شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية، ويعد هذا الجزء الخامس من التشريعات الرئيسية التي تسعى لمنع تركيا من استلام المقاتلات الأمريكية أو المشاركة في برنامج إنتاجها المشترك.



وأضاف أن هناك تكرارا مماثلا بهذا التشريع في عدة حزم تشريعية رئيسية، ما يعكس القلق المتزايد حول التهديدات التي تشكلها أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية، التي يمكنها بسهولة معرفة معلومات حساسة عن المقاتلات الأمريكية في تركيا وغيرها من الأجهزة والمعدات العسكرية الأمريكية.



وأشار إلى أنه يوجد الآن حظر لنقل المقاتلات الأمريكية في مشروعي إنفاق مجلس النواب، بالإضافة إلى فواتير الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، والتشريعات المستقلة التي تمنع أنقرة من التنقيب في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.



وأوضح أن التشريع الأول موجود في فاتورة إنفاق وزارة الدفاع "البنتاجون"، والذي يتضمن قطع التمويل لتوريد المقاتلات الأمريكية لتركيا، وهذا المشروع ما زال في انتظار دراسة مجلس الشيوخ.



والتشريع الثاني موجود في فاتورة إنفاق وزارة الخارجية، ويتضمن قطع التمويل المخصص لنقل الطائرات الأمريكية لتركيا ما لم يقر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن أنقرة تراجعت عن صفقة أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية، وما زال هذا التشريع في انتظار موافقة مجلس الشيوخ.



والتشريع الثالث هو مشروع قانون إذن الدفاع بمجلس الشيوخ، والذي يتضمن قطع التمويل المخصص لنقل الطائرات الأمريكية لتركيا ما لم يشهد وزير الدفاع ووزير الخارجية بشكل مشترك بأن أنقرة لن تقبل نظام الصواريخ الروسية S-400، وهذا المشروع في انتظار عمل مجلس النواب.



والتشريع الرابع هو قانون شراكة الطاقة والأمن لشرق المتوسط، ويتضمن قطع التمويل المخصص لنقل الطائرات الأمريكية لتركيا ما لم يقر الرئيس بأن أنقرة لن تقبل نظام الصواريخ الروسية S-400، وهذا المشروع وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية، وفي انتظار التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ.



والتشريع الخامس هو مشروع قانون إذن الدفاع عن البيت الأبيض، والذي يتضمن قطع التمويل المخصص لنقل الطائرات الأمريكية لتركيا، ما لم يشهد وزير الدفاع ووزير الخارجية بشكل مشترك بأن أنقرة لن تقبل أو تتخلص من نظام الصواريخ الروسية S-400، وقد وافقت اللجنة العسكرية عليه، وفي انتظار تصويت مجلسي النواب والشيوخ.



وأكد الموقع أنه على الرغم من التشريعات التي لا تعد ولا تحصى بشأن دعم تهديدات إدارة ترامب بفرض عقوبات عسكرية على تركيا، فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصر على المضي قدمًا في صفقة الأسلحة الروسية، ومن المقرر أن يستلم الدفعة الأولى مطلع الشهر المقبل، وبالتالي ستكون هناك حاجة ملحة لفرض العقوبات على تركيا وفقًا لقانون 2017 الذي يحظر التعاملات الهامة مع روسيا.