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سياسي

غدا.. احتفالية لـ"الوفد" بذكرى ثورة 30 يونيو بحضور قيادات الحزب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
إسلام نصير
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ينظم حزب الوفد احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، غدا السبت، في مقر الحزب الرئيسي بالدقي، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويحضر الاحتفالية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة بالمجتمع.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن صالون الوفد الثقافي سوف ينظم ندوة كبرى تحت عنوان "30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد" يتحدث خلالها عدد من الشخصيات العامة عن نتائج ثورة 30 يونيو المثمرة خلال الست سنوات ودورها في إنعاش الحياة السياسية والثقافية ووضع مصر على الخريطة الدولية، وبث الطمأنينة والسكينة داخل ربوع البلاد.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب وضع خطة عمل للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بالمقر الرئيسي واللجان العامة للحزب بالمحافظات، مشيرا إلى أنها ثورة شعب خرج فيها 33 مليون مصري في وقت واحد بحسب تقديرات "جوجل"؛ من أجل استرداد الدولة المصرية والحفاظ على هويتها.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو عادت إلى مكانتها الطبيعية على مستوي العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين، وتكاتف جميع أجهزة الدولة المصرية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح رئيس الوفد أن الثورة أنقذت مصر من مخططات التقسيم الإرهابية التي كانت تستهدف تحويل البلاد إلى نفس مصير دول عربية مجاورة نجحت فيها هذه المخططات وحولتها إلى ساحة حروب داخلية، مؤكدا أن الثورة نجحت في حماية البلاد بفضل تكتل قوى الشعب خلف القيادات السياسية الرشيدة.

ووجه "أبو شقة" التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية أرض الوطن والمواطنين ومواجهة الإرهاب الأسود.

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